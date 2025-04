Palestra aborda os riscos do sedentarismo e a necessidade de atividade física

Luciana Nassar

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o sedentarismo é o quarto maior fator de risco de mortalidade no mundo. Ele está atrás apenas da hipertensão, do tabagismo e da hiperglicemia. Mas os impactos vão além da saúde. A inatividade física também afeta a produtividade, o desempenho e está no centro de várias outras questões sociais.

Os servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tiveram a oportunidade de participar, na manhã desta sexta-feira (25), da palestra "Atividade Física e Movimento", com o personal trainer Enrique Saraiva, especialista em treinamento para terceira idade, e com o médico pneumologista Henrique de Brito. O evento foi uma realização da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

Conforme o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil pessoas morrem anualmente devido à inatividade física. Esse número coloca o país como o mais sedentário da América Latina e o quinto no ranking mundial. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 47% dos adultos são sedentários e, entre os jovens, o número chega a 84%.

O médico Henrique de Brito alertou para os sinais mais comuns do sedentarismo, que incluem fadiga, desânimo, dores musculares, mudança de peso, redução da densidade óssea, piora da circulação, insônia, irritabilidade, déficit de atenção, comprometimento da memória e desenvolvimento de doenças, como hipertensão, infarto, AVC, diabetes, obesidade e osteoporose.

“A atividade física é um pilar central, assim como a boa alimentação, sono e estilo de vida. Ela deve ser encarada como um remédio, sendo feita de forma periódica e regular. Manter o músculo em atividade é essencial para preservar a saúde e prevenir doenças. O movimento fortalece o corpo, melhora a circulação e aumenta a energia”, disse o médico.

Enrique Saraiva chamou atenção para a saúde dos servidores que passam por longos períodos sentados, em frente ao computador. “Isso já é suficiente para aumentar significativamente o risco de doenças e do estresse. É o chamado sedentarismo ocupacional. O corpo foi feito para o movimento, então, é preciso adotar posturas ativas”.

Para a servidora Glaucia Jandre, os palestrantes sugeriram práticas importantes e que podem ser incorporadas facilmente na rotina diária. “Participar dessa palestra foi uma oportunidade de aprender mais sobre como podemos combater o sedentarismo com ações simples no nosso cotidiano. Terei certeza de que, ao aplicar essas dicas, tanto eu quanto meus colegas podemos melhorar nossa saúde e até aumentar nossa disposição para o trabalho", destacou.