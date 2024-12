Palestra sobre turismo de MS abre Know How Experience

A capital de Mato Grosso do Sul recebe mais uma vez um dos maiores eventos de networking da América Latina: o Know How Experience. O evento, que começou nesta sexta-feira (06/12), acontece até domingo em Campo Grande, no Bosque Expo, Shopping Bosque dos I

A capital de Mato Grosso do Sul recebe mais uma vez um dos maiores eventos de networking da América Latina: o Know How Experience. O evento, que começou nesta sexta-feira (06/12), acontece até domingo em Campo Grande, no Bosque Expo, Shopping Bosque dos Ipês.

Com apoio da Fundação de Turismo de MS, a expectativa dos organizadores do evento é receber cerca de 3 mil participantes de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e de outros Estado brasileiros. Idealizado pelo Know How Networking Club, os participantes têm a oportunidade de explorar uma ampla gama de temas, incluindo indústria, varejo, governo, educação, tecnologia, agronegócio, empreendedorismo e startups.

O diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de MS), Bruno Wendling, participou da abertura do evento com a palestra ‘Estratégias de Sucesso no MS’, onde falou um pouco sobre as principais estratégias e ações que tem tornado o Mato Grosso do Sul referência no turismo nacional e internacional. “A Fundação de Turismo, para além da gestão pública, ela trabalha hoje com a gestão de territórios de forma organizada e integrada. Nosso grande objetivo é, de novo, gerar uma referência de como se desenvolver cidades turísticas não só dentro do MS, mas em todo o Brasil”.

Representada pelo diretor Executivo, Diego Garcia Santos, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul participa, ainda na sexta-feira, do painel de entidades fomentadoras do turismo, juntamente com Sebrae, Senar e Senac, que unem forças para o futuro dos negócios. O turismo de MS também estará presente no evento com um estande de atendimento.

O Know How

Realizado desde 2018 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, essa experiência única reúne empreendedores inspiradores, palestrantes especializados e investidores em um ambiente de aprendizado e networking.

Em abril de 2023, a quinta edição do Know How Experience foi realizada em São Paulo e contou com a oportunidade única do ilustre palestrante norte-americano, o bilionário Tim Draper. Uma experiência inspiradora, repleta de conhecimento e networking com empreendedores de destaque. Esse ano em Campo Grande será a 12ª edição do Know How Experience.

Os organizadores prometem um ambiente vibrante, repleto de oportunidades de negócios e colaboração. O evento é conhecido por ser uma ponte entre o Brasil e o Vale do Silício, reunindo empreendedores, executivos de alto escalão e investidores com o objetivo de fomentar a expansão de negócios e a formação de alianças estratégicas.