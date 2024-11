Policiais e bombeiros recebem atendimento médico da Carreta da Saúde

Sejusp, Assessoria

A Carreta da Saúde do CABS (Centro de Atenção Biopsicossocial) da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) entrou em operação na terça-feira (19) em Dourados com a oferta de atendimentos médicos, oftalmológicos, fonoaudiológicos e psicológicos para os profissionais da segurança pública.

Ao todo, 608 policiais e bombeiros realizaram agendamentos prévios para os atendimentos. Entre eles está a investigadora aposentada da Polícia Civil, Sônia Maria Rodrigues, que aproveitou a presença da carreta para cuidar da saúde.

“É a primeira vez na história que a Sejusp proporciona um serviço tão importante para nós policiais cuidarmos da nossa saúde, eu fui atendida pelo oftalmologista e já estou saindo daqui com meus óculos”, comemora a servidora.

Dos inscritos, 242 passam por oftalmologista, 78 por clínico geral, 86 farão exames audiométricos e 42 receberão atendimentos psicológicos na unidade móvel. “Esse projeto vai mudar a vida dos servidores da segurança pública do estado”, acredita o subcomandante-geral da PM, coronel Nivaldo de Pádua Mellojá.

A ação que acontece até quinta-feira (21), em frente à sede do DOF em Dourados, integra o programa do Governo do Estado de valorização e atenção biopsicossocial aos servidores da segurança pública.

“É um programa inédito no Brasil, que leva atenção ao que mais de importante temos que são os nossos servidores, que são os grandes responsáveis por Mato Grosso do Sul ser referência nacional em segurança pública”, pontuou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Nessa primeira etapa do programa serão atendidos os servidores da segurança pública de Dourados e de outros 12 municípios localizados na linha e faixa de fronteira, onde foi realizado um estudo prévio com 672 policiais e profissionais da segurança pública, que comprovou a necessidade da realização de ações que aproximem esses servidores de programas voltados à saúde.

“Agora esses servidores terão acesso à saúde física e mental de forma gratuita”, lembra o coordenador do CABS, Ivan Gibim Lacerda.

Com investimentos de R$ 9 milhões, a Carreta da Saúde do CABS foi adquirida por meio de convênio entre o Governo do Estado, via Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

A operacionalização da Carreta da Saúde acontece através de convênio firmado com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que fornecerá os insumos e os profissionais da saúde, responsáveis pelos atendimentos dos servidores.

“O Governo do Estado não mede esforços para melhorar a segurança pública e sobretudo as condições de trabalho tanto de militares como de civis, que aqui dão a sua vida em prol de uma sociedade melhor”, destacou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Frederico Pouso Sallas, durante a solenidade de início das atividades da Carreta da Saúde do CABS.

A primeira etapa do programa inclui atendimentos nos municípios de Dourados, Caracol, Sete Quedas, Porto Murtinho, Corumbá, Japorã, Bela Vista, Antônio João, Mundo Novo, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia e Paranhos.

“Mato Grosso do Sul sai na frente mais uma vez e só temos a agradecer imensamente esse cuidado para com os nossos servidores”, agradeceu o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio.

A solenidade de início das atividades da Carreta da Saúde do CABS aconteceu na manhã desta terça-feira, em frente à sede do DOF, em Dourados e contou com as presenças de diversas autoridades, entre elas o secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública, coronel Ary Carlos Barbosa, o diretor do DOF, coronel Wilmar Fernandes, o delegado Regional da Polícia Civil em Dourados, Adilson Stiguivtis Lima, entre outros.

Para agendamentos e mais informações sobre os atendimentos da Carreta da Saúde do CABS, os servidores da segurança pública podem entrar em contato com o número 67 9 9947-0022.