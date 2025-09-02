PPP do Hospital Regional é aprovada e prevê investimento de R$ 5,6 bilhões

O número de leitos será ampliado de 354 para 577
Edemir Rodrigues/EPE
O Conselho Gestor de Parcerias (CGP) aprovou o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), que tem como proposta modernizar a gestão e garantir sustentabilidade ao maior hospital público do Estado. A ata da 40ª reunião foi publicada nesta terça-feira (2) no Diário Oficial.
Considerado estratégico para a saúde pública, o projeto recebeu 408 manifestações durante consulta pública, com questionamentos e sugestões incorporados ao texto final. Segundo a secretária de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, os ajustes técnicos permitiram maior alinhamento às demandas sociais. “O projeto alcançou maturidade e consistência, o que garante segurança para o lançamento do edital. A aprovação unânime no CGP reforça sua importância para o Estado”, afirmou.
A parceria prevê aumento da capacidade hospitalar com a ampliação de 354 para 577 leitos, reforma do prédio atual, construção de novos blocos e modernização tecnológica. A gestão dos serviços não assistenciais também ficará sob responsabilidade da concessionária, incluindo áreas como limpeza, manutenção, lavanderia, segurança, logística, nutrição, tecnologia da informação e, de forma inédita, a aquisição e gestão de insumos hospitalares.
O investimento estimado é de R$ 5,6 bilhões ao longo de 30 anos. O desempenho da concessionária será monitorado por indicadores de qualidade e satisfação, que impactarão diretamente no valor da contraprestação mensal, projetada em até R$ 20 milhões, sujeita a descontos no leilão. As obras têm prazo de execução de 56 meses, sem interrupção dos serviços, e contemplam soluções sustentáveis como energia fotovoltaica, reuso de água, automação, transporte pneumático e robotização da farmácia.
Criado pela Lei Estadual nº 5.829/2022, o CGP é responsável por aprovar o Plano Anual de Parcerias e projetos de cooperação entre o poder público e a iniciativa privada. Após a aprovação, o projeto segue para ratificação do governador e, em seguida, para publicação do edital de concorrência pública. O leilão está previsto para dezembro de 2025.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
O projeto entregou 4.650 tablets a Agentes Comunitários de Saúde, com investimento de R$ 12,4 milhões
Serviços
A interrupção ocorre devido ao fim do contrato com a antiga prestadora de serviço
Serviços
Os projetos serão viabilizados por meio de emenda parlamentar
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS