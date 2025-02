Prefeitura de Bonito realiza mutirão de vacinação contra dengue

Vacina contra a dengue / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza entre terça a quinta-feira, de 11, 12 e 13 de fevereiro, um mutirão de vacinação contra a dengue. A ação acontecerá no ESF Centro Noturno, com a Sala de Vacinas aberta para atender crianças de 10 a 14 anos.

Além da vacina contra a dengue, a campanha também oferece a oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação, com a oferta de todas as vacinas do Calendário Vacinal. A medida visa ampliar a cobertura imunológica e proteger a população contra doenças preveníveis por vacinação.

A Prefeitura reforça a importância da vacinação e convida os pais e responsáveis a levarem seus filhos para o atendimento, garantindo que todos possam estar em dia com as vacinas e protegidos contra doenças como a dengue.