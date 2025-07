Prefeitura de Corumbá inicia campanha de vacinação antirrábica

A raiva é uma doença grave, que pode ser transmitida dos animais para os humanos / Renê Márcio, PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta quinta-feira, 1º de agosto, a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 na modalidade casa a casa. A primeira região a receber as equipes será o bairro Generoso, com atendimentos das 7h às 13h.

Para que o atendimento ocorra, é necessário que haja ao menos um morador com 18 anos ou mais no imóvel. Em casos de ausência, as equipes deixarão um aviso de visita, informando que estiveram no local.

A campanha seguirá ao longo do mês de agosto em diversos bairros da cidade. Confira abaixo o cronograma:

O cronograma será feito entre 07h às 13h, sendo:

Bairro Generoso – 1° de agosto

Bairros Arthur Marinho e Dom Bosco – 04 e 05 de agosto

Bairro Aeroporto – 06, 07 e 08 de agosto

Bairro Popular Nova – 11 e 12 de agosto

Bairro Jardim dos Estados – 13, 14 e 15 de agosto

Bairro Padre Ernesto Sassida – 16 a 23 de agosto

Bairro Guarani – 18 de agosto

Bairro Nova Corumbá – 18, 19 e 20 de agosto

Bairro Guatós – 21, 22 e 25 de agosto

Bairro Cravo Vermelho – 26 de agosto

Bairro Cristo Redentor – 27, 28 e 29 de agosto

