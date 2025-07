Professor Carlão lança novo desafio para incentivar doações de sangue e medula

Estão previstas paradas para campanhas de doação de sangue / Divulgação

Carlos Alberto Rezende, o professor Carlão, de 61 anos, irá percorrer 400 quilômetros entre Presidente Prudente e Jaú, em São Paulo, em mais uma edição de sua série de desafios solidários. Transplantado de medula óssea há quase nove anos, o educador e atleta anunciou o Desafio 400 Sangue Bom como uma forma de celebrar sua vida, mobilizar doadores e reforçar a importância da solidariedade por meio da doação de sangue, medula e órgãos.

O percurso será feito entre os dias 9 e 16 de setembro de 2025, com trechos percorridos a pé e de bicicleta. A escolha das cidades tem valor simbólico: Presidente Prudente é onde Carlão nasceu, e Jaú é onde renasceu, após o transplante realizado em 2016 no Hospital Amaral Carvalho, referência nacional no tratamento de câncer.

Durante o trajeto, estão previstas paradas para campanhas de doação de sangue e de cadastramento de doadores de medula óssea em Campo Grande, Bauru, Presidente Prudente e Jaú. O encerramento do desafio será marcado por um treinão solidário com corredores de Jaú, que acompanharão Carlão até o hospital levando litros de leite destinados à Casa Ronald, instituição que apoia pacientes em tratamento.

No dia 14 de setembro, Carlão correrá, ao lado de seu doador de medula óssea, a primeira Meia Maratona do Hospital Amaral Carvalho. A ação integra as comemorações do Setembro Verde, que promove a doação de órgãos, e antecipa o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, celebrado no dia 20.

Professor por quase quatro décadas, Carlão foi diagnosticado com aplasia medular severa em 2015. Antes de receber o transplante, recebeu o maior volume de doações de sangue já registrado em Mato Grosso do Sul. A experiência o motivou a criar o projeto Sangue Bom, ainda no hospital, que se tornaria o Instituto Sangue Bom no ano seguinte.

Desde então, o instituto já realizou milhares de ações solidárias, com destaque para os mais de 50 mil cadastros de novos doadores de medula em Mato Grosso do Sul. A atuação de Carlão inclui palestras, campanhas de saúde, educação e meio ambiente, além de articulação com instituições públicas e privadas.

No esporte, o professor também se destacou. Desde 2017, já participou de competições nacionais e internacionais como atleta transplantado e master, acumulando mais de 400 medalhas. Ele integrou o Time Brasil Atletas Transplantados e competiu em países como Estados Unidos, Argentina e Reino Unido, sempre promovendo a causa da doação.

O Desafio 400 Sangue Bom é mais uma etapa dessa trajetória marcada por superação, engajamento e dedicação à vida. Carlão pretende seguir utilizando o esporte como ferramenta de mobilização social, aproximando ciência, saúde e solidariedade de quem mais precisa.

