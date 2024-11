Profissionais da Saúde participam de Projeto Terapêutico Singular

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU) realizou uma oficina de Matriciamento e Projeto Terapêutico Singular, tendo o público-alvo os profissionais da Saúde e da Assistência Social.

A oficina, realizada nos dias 13 e 14 de novembro, foi ministrada pela coordenadora da Residência Multiprofissional em Saúde Mental, na Secretaria de Saúde de Campo Grande, Maria Leonete Simioli.

Além de Aquidauana, participaram também os profissionais de Bodoquena, Miranda, Dois Irmãos do Buriti, Anastácio e Nioaque. A secretária de Saúde e Saneamento de Aquidauana, Sandra Calonga, esteve participando da palestra e parabenizou aos profissionais por se dedicarem na capacitação buscando sempre atualizarem-se para atender cada vez melhor a comunidade.

A oficina teve o objetivo de dar base para a construção de um cuidado personalizado e integral, garantindo que cada paciente receba atenção de acordo com suas necessidades específicas.

Durante a palestra, os participantes discutiram a importância do PTS e do Matriciamento como um instrumento de humanização do cuidado e de organização das ações.

Foram abordados conceitos teóricos e exemplos de como se pode melhorar a qualidade do atendimento, especialmente em áreas como saúde mental e doenças crônicas.

“Nós abordamos o matriciamento e o projeto terapêutico singular, que é o olhar sobre o nosso paciente, sobre os objetivos do tratamento, fazendo com que as especialidades se comuniquem, desenvolvendo assim o cuidado integral do paciente”, afirma o coordenador de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Aquidauana - Everton Constantino.





