Profissionais de saúde de Aquidauana são destaque na 10ª Mostra "MS, Aqui Tem SUS"

Aquidauana brilhou na 10ª edição da Mostra de Experiências Exitosas – “MS, Aqui Tem SUS”, realizada na última semana em Campo Grande, na Escola Técnica do SUS Professora Edna de Araújo Galvão e na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser. O evento reuniu centenas de profissionais da saúde de 33 municípios de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de valorizar práticas bem-sucedidas desenvolvidas no SUS (Sistema Único de Saúde).

Representando a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), Aquidauana inscreveu 16 trabalhos e conquistou seis premiações entre os 30 projetos reconhecidos pela comissão avaliadora. Duas dessas iniciativas foram selecionadas para compor a delegação sul-mato-grossense na 20ª Mostra Nacional “Brasil, Aqui Tem SUS”, que será realizada em junho, em Belo Horizonte (MG).

Entre os participantes, estiveram profissionais da Equipe Multidisciplinar, do CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial) e da Vigilância Epidemiológica. Todas as experiências apresentadas no evento estadual serão publicadas em uma edição especial da Revista da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser. Além dos premiados, outras 14 experiências de diferentes municípios receberam menção honrosa do COSEMS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul).

Nesta segunda-feira (15), o prefeito Mauro do Atlântico e a secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, receberam a equipe premiada no gabinete da prefeitura. Durante o encontro, o prefeito destacou o empenho e o compromisso dos profissionais de saúde do município.

“É com orgulho e gratidão que parabenizo toda a equipe da Saúde do nosso município pelas premiações recentemente conquistadas. Esse reconhecimento é fruto do trabalho sério, do compromisso com a população e da dedicação diária de cada profissional, que atua na linha de frente e nos bastidores do nosso sistema de saúde. Parabéns por essa conquista merecida. Vamos seguir avançando, juntos!”, afirmou o prefeito.



