26 de Agosto de 2025 • 17:27

Saúde

Programa leva médicos especialistas para estados e reforça atendimento no SUS

Objetivo é garantir que mais brasileiros tenham acesso a especialistas, especialmente em áreas onde há maior dificuldade de fixação desses profissionais

Redação

Publicado em 26/08/2025 às 15:55

Fernando Frazão

O Ministério da Saúde anunciou a seleção de 501 médicos especialistas que irão atuar em 212 municípios de todos os estados e do Distrito Federal, por meio do programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a diferentes especialidades médicas em regiões que enfrentam falta desses profissionais. Os atendimentos começam em setembro.

Na Região Centro-Oeste, foram selecionados 24 médicos. Goiás receberá 18 profissionais, Mato Grosso três, Distrito Federal dois e Mato Grosso do Sul um. Em todo o país, a prioridade é atender municípios considerados mais vulneráveis, reduzindo a necessidade de deslocamento da população para grandes centros urbanos.

Do total de selecionados, 67% vão atuar em áreas estratégicas, como cirurgia geral, ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologia. Segundo o Ministério, 25,7% dos especialistas trabalharão em locais de alta ou muito alta vulnerabilidade, 20% na Amazônia Legal e 9% em regiões de fronteira.

Essa é a primeira chamada do edital inédito do programa, que seleciona médicos já formados em especialidades para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). Com média de 12 anos de experiência, os profissionais irão reforçar o atendimento em 258 unidades de saúde, entre hospitais, policlínicas e centros de diagnóstico em todas as regiões do Brasil.

De acordo com a pasta, o objetivo é garantir que mais brasileiros tenham acesso a especialistas, especialmente em áreas onde há maior dificuldade de fixação desses profissionais.

