Programa MS Saúde celebra sucesso de cirurgias corretivas do lábio leporino

Helton Davis

Um sorriso, gesto universal de acolhimento e conexão, ganha um novo significado para 109 pessoas em Mato Grosso do Sul. O programa MS Saúde Mais Saúde, Menos Fila, em parceria com a Funcraf (Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Craniofaciais) e a Maternidade Cândido Mariano, celebra o sucesso de cirurgias corretivas para fissura labiopalatina, popularmente conhecida como 'lábio leporino'.

A iniciativa executada pelo Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), atende pacientes, em sua maioria crianças e bebês, que agora têm seus sorrisos transformados. O MS Saúde, que tem o objetivo de reduzir a fila de espera por procedimentos cirúrgicos, já realizou até o dia 30 de março 212 cirurgias corretivas e está com 110 pacientes aptos dentro da programação cirúrgica para realizar o procedimento. As cirurgias são realizadas por uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, referência nacional no tratamento de deformidades craniofaciais.

A fissura labiopalatina, uma má-formação congênita que afeta o lábio e/ou o palato, impõe desafios significativos desde o nascimento, impactando a alimentação, respiração, desenvolvimento da fala e audição, além de gerar problemas dentários e faciais. Além dos infortúnios de saúde, o pior são as consequências sociais e emocionais, a exemplo do bullying. O tratamento cirúrgico é fundamental para corrigir a deformidade e melhorar a qualidade de vida do paciente.

A superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso, enfatizou a importância da parceria entre as instituições que hoje proporciona o atendimento destes pacientes aqui no Estado. "A Funcraf possui uma equipe multidisciplinar especializada na reabilitação de pacientes com fissura labiopalatina. No entanto, os procedimentos cirúrgicos não eram realizados em Mato Grosso do Sul, sendo encaminhados para São Paulo, referência nacional nesse tipo de tratamento. Com a regionalização dos procedimentos, reduz-se o tempo de espera na fila, facilita-se o acompanhamento dos pacientes e eliminam-se os custos com viagens e hospedagem, além de fortalecer a rede de saúde estadual, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade cirúrgica do Estado", afirma.

Um recomeço para muitas famílias.

O MS Saúde vem fazendo cada vez mais parte das famílias sul-mato-grossenses. Histórias de mães, como a da cuidadora de idosos, Lucy Gomes, ilustram o impacto transformador da iniciativa proporcionada pelo programa.

Lucy Gomes enfrenta um duplo desafio. Mãe de Ângelo Gabriel (8 anos) e Maria Vitória (6 anos), ambos nascidos com fissura labiopalatina, compartilhou seu alívio. "É maravilhoso ver meus filhos sorrindo, saudáveis e felizes. Quando o Ângelo Gabriel nasceu, eu não conhecia essa má-formação, então foi um grande susto na família porque ninguém tinha experiência em lidar com a situação. Na época, foi desesperador, pois esses procedimentos não eram feitos aqui no Estado e as primeiras cirurgias dos meus filhos foram feitas em João Pessoa (PB). A Funcraf abraçou nossa causa e me apoiou em tudo, nos primeiros cuidados, na alimentação do Ângelo Gabriel e depois com a Maria Vitória eu já tinha mais experiência, mas sempre recebendo o suporte da Funcraf e Secretaria de Saúde," comemora Lucy Gomes.

Lucy expressa sua confiança no suporte contínuo oferecido pelas instituições. Ela acredita que esse suporte é fundamental para o desenvolvimento e o sucesso do tratamento dos filhos, destacando a importância de contar com uma rede de apoio sólida. "Tenho plena confiança no amparo que o MS Saúde e a Funcraf nos oferecem. Desde o momento em que saí do hospital sem saber como cuidar de uma criança com fissura e fui encaminhada para cá, encontrei todo o suporte necessário. O MS Saúde realmente nos proporciona toda uma rede de cuidados, do primeiro atendimento, passando pela cirurgia e pós-operatório, até a fase de adaptação.