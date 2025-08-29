Acessibilidade

29 de Agosto de 2025 • 19:07

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Projeto "Olhar Renovado" beneficia pacientes com óculos gratuitos em Anastácio

Ação da Secretaria de Saúde garante atendimento oftalmológico e acesso à correção visual sem custo para a população

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 18:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Atendimento gratuito na região / Divulgação

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na manhã desta sexta-feira, 29, mais uma etapa do projeto “Olhar Renovado”, beneficiando 72 pacientes com a medição para confecção gratuita de óculos de grau. A ação aconteceu na ESF Anastácio, e os óculos serão entregues em até 40 dias, conforme a prescrição médica.

O programa, que ocorre mensalmente, oferece à população mais de 30 modelos de armações para escolha, promovendo inclusão e melhoria da qualidade de vida por meio do acesso à saúde visual.

Leia Também

• Mais uma entrega de óculos é realizada pelo Projeto "Olhar Renovado"

• Saúde de Bonito atende mais de 60 pacientes e realiza distribuição de óculos

• Moradores de Aquidauana recebem óculos de grau gratuitos

Para ter acesso ao benefício, é necessário que o cidadão:

  • Resida em Anastácio;
  • Procure a ESF (Unidade de Saúde da Família) para consulta médica;
  • Seja encaminhado ao CEM (Centro de Especialidades Médicas) para avaliação com oftalmologista;
  • Apresente-se à Secretaria de Saúde (de segunda a sexta, das 7h às 13h) com os seguintes documentos: Cartão SUS, RG ou CPF, comprovante de residência e pedido médico.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Mais de 130 kg de drogas escondidas em caminhão são apreendidos em Terenos

Saúde

Corumbá retoma cirurgias eletivas suspensas há últimos dois anos

Saúde

MS mantém alerta para casos de síndrome respiratória grave por Covid-19

Butantan se prepara para testar vacina contra gripe aviária em humanos

Anvisa autoriza ensaio clínico para vacina da gripe aviária

Suspeita de gripe aviária em carcará é investigada em MS

HCAA

Hospital de Câncer Alfredo Abrão inaugura 4º andar da Unidade III

Publicidade

Saúde

Seminário capacita profissionais para reforçar vacina do sarampo em MS

ÚLTIMAS

Cidades

Jardim conclui implantação dos três portais de entrada e saída

O investimento total nas três estruturas ultrapassou R$ 1 milhão

Geral

Aquidauana reforça rede de proteção no programa "Por Elas"

Iniciativa amplia rede de enfrentamento à violência contra mulheres, crianças e adolescentes em MS

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo