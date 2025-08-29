Projeto "Olhar Renovado" beneficia pacientes com óculos gratuitos em Anastácio

Atendimento gratuito na região / Divulgação

O programa, que ocorre mensalmente, oferece à população mais de 30 modelos de armações para escolha, promovendo inclusão e melhoria da qualidade de vida por meio do acesso à saúde visual.

A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na manhã desta sexta-feira, 29, mais uma etapa do projeto “Olhar Renovado”, beneficiando 72 pacientes com a medição para confecção gratuita de óculos de grau. A ação aconteceu na ESF Anastácio, e os óculos serão entregues em até 40 dias, conforme a prescrição médica.

Para ter acesso ao benefício, é necessário que o cidadão:

Resida em Anastácio;

Procure a ESF (Unidade de Saúde da Família) para consulta médica;

Seja encaminhado ao CEM (Centro de Especialidades Médicas) para avaliação com oftalmologista;

Apresente-se à Secretaria de Saúde (de segunda a sexta, das 7h às 13h) com os seguintes documentos: Cartão SUS, RG ou CPF, comprovante de residência e pedido médico.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!