Projeto "Olhar Renovado" beneficia pacientes com óculos gratuitos em Anastácio

Ação da Secretaria de Saúde garante atendimento oftalmológico e acesso à correção visual sem custo para a população
Atendimento gratuito na região / Divulgação
A Administração Municipal de Anastácio, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na manhã desta sexta-feira, 29, mais uma etapa do projeto “Olhar Renovado”, beneficiando 72 pacientes com a medição para confecção gratuita de óculos de grau. A ação aconteceu na ESF Anastácio, e os óculos serão entregues em até 40 dias, conforme a prescrição médica.
O programa, que ocorre mensalmente, oferece à população mais de 30 modelos de armações para escolha, promovendo inclusão e melhoria da qualidade de vida por meio do acesso à saúde visual.
Para ter acesso ao benefício, é necessário que o cidadão:
