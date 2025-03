Promuse participa de aÃ§Ã£o de prevenÃ§Ã£o ao cÃ¢ncer de colo de Ãºtero em AnastÃ¡cio

Divulgação

A equipe do Promuse (Programa Mulher Segura) do 7º Batalhão de Polícia Militar, representada pelas sargentos Nádia e Jaqueline, participou de uma ação de prevenção ao câncer de colo de útero no Posto de Saúde ESF Rodrigo Chagas, no bairro Cristo Rei, em Anastácio.

A iniciativa, realizada dentro da "Operação THEMIS", buscou conscientizar as mulheres sobre a importância do exame preventivo e do cuidado com a saúde.

Durante o evento, a equipe do Promuse apresentou o trabalho do programa, que apoia e acolhe vítimas de violência doméstica. Também participaram o Secretário de Saúde, doutor João Fernando Braga, e a doutora Elisângela Ferreira, além de enfermeiros, assistentes sociais e agentes comunitários, que garantiram um atendimento completo à população.

A parceria entre o Promuse e os profissionais da saúde reforça a importância da prevenção e do suporte às mulheres, promovendo bem-estar e segurança por meio de ações integradas.