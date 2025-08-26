Quase 60% dos casos de demência no Brasil poderiam ser evitados, aponta estudo

Baixa escolaridade na infância e mais 13 condições foram avaliadas
Divulgação
Quase 60% dos casos de demência no Brasil estão associados a fatores de risco modificáveis, aponta estudo da Faculdade de Medicina da USP. Entre os principais, estão baixa escolaridade no início da vida, perda visual não tratada e depressão, condições que podem ser prevenidas ou controladas com políticas públicas e cuidados individuais.
A pesquisa, que analisou dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), estima que 59,5% dos casos de demência estejam relacionados a 14 fatores de risco, acima da média mundial de 45%. Além dos três mais impactantes, outros fatores incluem isolamento social, hipertensão, diabetes, obesidade, falta de atividade física, tabagismo, álcool em excesso, perda auditiva, colesterol elevado e traumatismo craniano.
Segundo a professora de Geriatria da USP Cláudia Suemoto, a baixa escolaridade aumenta a vulnerabilidade por reduzir a reserva cognitiva, enquanto a perda visual limita a estimulação cerebral e a depressão diminui a motivação para atividades que fortalecem o cérebro. O estudo também aponta que os impactos são maiores em regiões mais pobres e entre pessoas negras, refletindo desigualdades socioeconômicas e de acesso à saúde.
Os pesquisadores reforçam que a prevenção deve começar cedo e incluir ações como ampliação da educação, tratamento de depressão e cuidados com a saúde cardiovascular e sensorial. “Ao aumentar a escolaridade, tratar depressão, diagnosticar e controlar pressão alta, diabetes, colesterol, perda visual e auditiva, também se previne a demência”, afirma Suemoto.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Polícia Federal faz operação contra contrabando de Botox
Anvisa alerta para casos de Botox falso
Justiça proíbe dentistas de aplicar botox em pacientes
Policial
A investigação teve início após a prisão em flagrante de um carregamento com mais de 400 quilos de maconha em Dourados
Cidades
"Regulariza Miranda" oferece condições especiais para contribuintes quitarem débitos até 31 de dezembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS