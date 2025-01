SAMU de Aquidauana realiza treinamento de condução de emergência

Treinamento incluiu ainda uma simulação prática / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 17, o SAMU 192 de Aquidauana, vinculado à Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), promoveu um treinamento prático de condução de emergência para seus condutores. O evento ocorreu no pátio do Supermercado JR e teve como objetivo aprimorar as habilidades e a agilidade dos motoristas durante o atendimento a ocorrências urgentes.

Os participantes do treinamento realizaram uma série de exercícios, incluindo desvios, frenagem de emergência, redução de velocidade, manobras em marcha fixa e obstáculos na pista. Também foram simuladas situações adversas, como pista molhada, e os condutores praticaram frenagens de precisão e manobras em circuito de Slalom, além de manobras de ré de emergência.

O treinamento incluiu ainda uma simulação prática, na qual a equipe do SAMU, composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas, fez o deslocamento para um atendimento de vítimas com múltiplos traumas, após o circuito de direção.

A capacitação foi conduzida pela enfermeira Vanessa Arce, pelo técnico de enfermagem Severino Maranhão e pelo condutor/socorrista Leandro Vincentini. O coordenador do SAMU, Héverton Bastos, enfatizou a importância do treinamento: "Trabalhamos em situações de grande tensão, e nosso objetivo é garantir que os condutores saibam agir com precisão, realizando manobras seguras e eficazes para salvar vidas", disse.

Este treinamento faz parte do esforço contínuo da equipe do SAMU em aprimorar a qualidade do atendimento de emergência no município.