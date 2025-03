SaÃºde anuncia 2,2 mil novas vagas e cadastro reserva

Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O Ministério da Saúde lançou um novo edital para a contratação de 2.279 médicos pelo Programa Mais Médicos. As vagas serão distribuídas em 4.771 municípios, com prioridade para regiões vulneráveis e de difícil acesso.

Com a nova convocação, o programa contará com mais de 28 mil profissionais atuando na atenção primária. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a presença desses médicos reduz encaminhamentos desnecessários para especialistas e melhora a resolutividade do atendimento.

Gestores municipais e estaduais podem aderir ao programa pelo sistema e-Gestor até 24 de março, com resultado previsto para 8 de abril. O edital prevê vagas para profissionais negros, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência.

Amazônia Legal terá 473 novas vagas, distribuídas em 709 cidades.

Prontuário eletrônico e médicos formados no exterior

O governo também destacou a ampliação do uso do prontuário eletrônico do SUS (e-SUS APS) para agilizar atendimentos e integrar informações entre a atenção primária e especializada.

Além disso, 402 médicos formados no exterior iniciam suas atividades em abril, distribuídos em 180 municípios e 15 Distritos Sanitários Indígenas. Entre eles, 397 são brasileiros e 52,7% são mulheres.

Os profissionais passam por um módulo de acolhimento até 11 de abril, abordando temas como saúde mental, equidade étnico-racial e o programa Bolsa Família. Ao final, devem ser aprovados em uma avaliação com média mínima de 50%.