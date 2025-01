Saúde anuncia distribuição inédita de 6,5 milhões de testes rápidos para dengue

Inicialmente, serão ofertados 4,5 milhões de testes para todos o país / Divulgação

De forma inédita, o Ministério da Saúde vai distribuir 6,5 milhões de testes rápidos para diagnóstico de dengue a todos os estados do país. O investimento é de R$ 17,3 milhões. A iniciativa vai ampliar a identificação precoce dos casos, especialmente em municípios distantes e com acesso limitado a serviços laboratoriais.

O anúncio ocorreu durante reunião do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) para Dengue e outras Arboviroses , na sexta-feira (17).

A distribuição dos testes será acompanhada de uma nota técnica com orientações detalhadas sobre a utilização dos produtos na rede de saúde, bem como os critérios para distribuição.

“Esse teste rápido, que é feito na hora, quando dá positivo a pessoa está com a doença. E mesmo quando ele dá negativo é necessário ainda acompanhar, fazer uma análise do diagnóstico, dos sinais e sintomas e ver se são compatíveis com dengue. É uma ferramenta que ajudará a rede de atendimento e que vai otimizar a vigilância epidemiológica”, explica a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel.

“Não podemos esquecer a importância da manutenção da coleta das amostras para a vigilância, uma vez que o teste rápido não diferencia os sorotipos de dengue e nem outras arboviroses como zika e chikungunya”, acrescenta Ethel.

Inicialmente, serão distribuídos 4,5 milhões do total de testes. O processo de aquisição foi iniciado em 2024. Os dois milhões de testes restantes serão utilizados como estoque estratégico para atender as localidades que possam apresentar acréscimo no número de casos e necessitem de uma resposta rápida no diagnóstico.

Diagnóstico

Outro avanço significativo foi a ampliação do diagnóstico de dengue na rede de laboratórios, com aumento de 76,4% nos diagnósticos de 2024 em comparação com 2023. Em 2023, foram realizados 778.422 diagnósticos de dengue, enquanto em 2024 esse número subiu para 1.373.536.

A secretária Ethel Maciel reforça que o uso dos testes rápidos será complementar às estratégias já existentes para controle do vetor, além da vacinação, e destaca a necessidade de os municípios seguirem os protocolos de coleta e envio de amostras para análise laboratorial.

A distribuição dos insumos deverá começar na próxima semana, alinhada às orientações técnicas para garantir maior eficiência no combate às arboviroses no país.

*Com informações do Ministério da Saúde