Saúde discute estratégias para enfrentamento das arboviroses em MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou nesta segunda-feira (13) reunião para definir estratégias de enfrentamento às arboviroses, como dengue, Zika e Chikungunya. Representantes de diversos setores participaram do encontro que teve como foco a intensificação das ações preventivas e a integração entre diferentes áreas de atuação.

Durante a reunião, foram apresentados dados atualizados sobre a incidência das arboviroses no estado e, diante do cenário, os gestores presentes discutiram medidas emergenciais, como encontros via webconferência, oficinas para qualificação das equipes e o fortalecimento da vigilância epidemiológica no estado.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho, destacou a importância do trabalho conjunto. “O enfrentamento das arboviroses exige uma abordagem integrada, envolvendo não apenas a área da saúde, mas também setores como educação, infraestrutura e meio ambiente. Precisamos mobilizar toda a sociedade”, afirmou.

Entre as ações prioritárias definidas na reunião estão o monitoramento de criadouros do mosquito Aedes aegypti, o uso de tecnologias para identificação de focos de infestação e a ampliação do acesso ao diagnóstico e tratamento. Também foram discutidos planos de contingência e o reforço da comunicação com os municípios.

A SES reforça a necessidade de colaboração da população para eliminar possíveis criadouros do mosquito e evitar a disseminação das doenças. A prevenção é a principal atitude contra o avanço da dengue, Zika e Chikungunya.

*Com informações da Comunicação SES