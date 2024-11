Saúde do homem é tema de palestra no TCE-MS

Mary Vasques

A saúde do homem foi o tema de uma palestra nesta sexta-feira, 1º de novembro, no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, que deu início à campanha novembro azul “Homem que é homem se cuida”, no mês de combate ao câncer de próstata.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de próstata é o mais frequente entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Embora seja uma doença comum, muitos homens, por medo ou desconhecimento, preferem não conversar sobre esse assunto.

O médico urologista, Ari Miotto Junior, destacou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Segundo estatísticas, se o câncer for descoberto no início, a chance de cura é superior a 90%. “Eu sempre falo que esse tipo de iniciativa, que está acontecendo hoje aqui no Tribunal de Contas do Estado, causa um impacto muito grande no conceito de buscar o médico periodicamente, antes de apresentar qualquer sintoma. Quando falamos da campanha Novembro Azul, não se trata apenas de uma questão urológica, mas sim de saúde masculina em geral”, afirmou Ari Miotto.

Para a diretora da Diretoria de Gestão de Pessoas, Elaine Góes, o evento tem como objetivo conscientizar os servidores sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. “O homem geralmente tem um preconceito e um desleixo um pouco maiores em relação a saúde. A preocupação do Tribunal de Contas é que os servidores se mantenham saudáveis e prevenidos.”

Para finalizar o evento, foram sorteados brindes oferecidos por colaboradores parceiros do TCE-MS. Na próxima segunda-feira (04/10), será disponibilizado aos servidores o exame de PSA, que tem como principal função auxiliar no diagnóstico de alterações existentes na próstata.

Lembrando sempre que cuidar da saúde é importante em todos os momentos, e manter os exames de rotina em dia é fundamental.