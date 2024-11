Saúde do Homem em foco: SES promove seminário para reforçar prevenção e cuidados

Em apoio à campanha Novembro Azul, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da gerência de Atenção à Saúde do Homem, promove nesta terça-feira (5) o ‘Seminário Novembro Azul’, no auditório da Unigran Capital, em Campo Grande. Voltado aos profissionais de saúde dos 79 municípios do estado, o evento visa promover discussões e reforçar o planejamento de ações para uma atenção integral à saúde masculina.

Para a gerente de Atenção à Saúde do Homem da SES, Fernanda Lamera, a prevenção e o diagnóstico precoce são as maiores ferramentas para garantir uma vida mais longa e saudável.

“Cuidar da saúde é fundamental para todos e com os homens não é diferente. Muitas vezes, os homens evitam procurar ajuda médica e acabam negligenciando sinais importantes do corpo. Nosso papel, enquanto gestores de saúde, é conscientizar e incentivar essa população a adotar uma atitude preventiva, não só em relação ao câncer de próstata, mas também para outras doenças que afetam gravemente os homens, como as doenças cardiovasculares, o câncer bucal e as doenças sexualmente transmissíveis”, explica a gerente.

Durante o seminário serão abordadas medidas preventivas e orientações para detecção precoce de diversas condições que afetam a saúde masculina, além de temas como Saúde do Homem e Longevidade, Saúde do Homem na Atenção Primária e palestra sobre Prevenção contra Acidentes de Trânsito.

“Por isso, no Novembro Azul, reforçamos a importância de incluir o cuidado com a saúde na rotina, sem tabus e sem preconceitos. Fazer exames periódicos, observar mudanças no corpo, adotar hábitos de vida saudáveis e buscar ajuda médica sempre que necessário são atitudes que podem salvar vidas. Queremos que os homens se sintam acolhidos e motivados a cuidar de si mesmos, sabendo que a saúde integral é um direito e uma prioridade”, completa Fernanda.

Novembro Azul

Novembro Azul é o nome dado ao movimento internacional instituído para a conscientização do câncer de próstata e alertar os homens da importância do diagnóstico precoce. Criado em 2003, o mês de novembro foi escolhido devido ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, celebrado no dia 17 de novembro.

No entanto, para o Ministério da Saúde a campanha Novembro Azul é uma oportunidade para, ao longo do mês, trabalhar a saúde do homem como um todo, reforçando a importância dos cuidados, prevenção do câncer de próstata e doenças em geral e incentivando os homens a buscarem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, porta de entrada do SUS (Sistema Único de Saúde).

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul