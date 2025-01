Saúde orienta uso de novo medicamento para adultos com HIV multirresistente

Eficácia do fostensavir 600 mg foi observada em estudos clínicos / Agência Brasil

O Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Dathi) publicou nota técnica com os critérios clínicos para o uso do medicamento fostensavir 600 mg no tratamento de adultos vivendo com HIV multirresistente a antirretrovirais.

O medicamento foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) em abril de 2024 e é o primeiro medicamento da classe de inibidores de ligação aprovado no mundo. Ele atua impedindo a entrada do vírus HIV nas células.

O coordenador-geral de Vigilância de HIV e Aids (CGHA), Artur Kalichman, esclarece que a avaliação e liberação para o uso do fostensavir 600 mg será realizada de forma centralizada pela CGHA, com o apoio técnico de um grupo de especialistas no manejo da multirresistência viral. “A CGHA avaliará de forma individual e centralizada as solicitações do medicamento e todos os casos de pessoas que vivem com HIV ou aids que façam o uso serão monitorados”, explica.

Para Artur Kalichman, a priorização de populações com multirresistência e maior mortalidade demonstra o compromisso do Ministério da Saúde com a qualidade de vida e com o fortalecimento da resposta nacional à aids.

*Com informações do Ministério da Saúde