Secretaria de Saúde de MS realiza aula sobre 10 anos do Guia Alimentar

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da gerência de Alimentação e Nutrição, realiza nesta terça-feira (15), às 14 horas, a web aula ’10 anos do Guia Alimentar para a População Brasileira: Estratégias de disseminação com olhar interseccional das políticas públicas’. A transmissão acontece por meio da Plataforma Telessaúde MS.

A palestra faz parte de uma série de ações em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, celebrado no dia 16 de outubro.

Para o gerente de Alimentação e Nutrição da SES, Anderson Holsbach, essa é uma oportunidade para fortalecer estratégias e consolidar o Guia Alimentar como uma ferramenta de inclusão, respeito à diversidade e promoção da saúde para todos.

“Nosso trabalho na SES é garantir que essas políticas alimentares não sejam apenas conceitos teóricos, mas práticas diárias que impactem positivamente a saúde da nossa população. Por isso, a interseccionalidade nas políticas públicas é tão importante. Precisamos construir estratégias que dialoguem com as necessidades específicas de cada grupo, respeitando e incorporando os saberes tradicionais, sem perder de vista as urgências contemporâneas, como o combate à obesidade e ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados”, afirma Anderson.

A palestra será ministrada pela nutricionista e professora da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Dra. Caroline Camila Moreira, e será voltada aos profissionais e gestores do SUS (Sistema Único de Saúde), SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e SISAN (Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional). O acesso à web aula pode ser feito através do link: https://participe.saude.ms.gov.br/forms/ .