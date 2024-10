Sefaz promove 12ª edição da 'Doe o Melhor de Você: Doe Vida'

Projeto tem como objetivo incentivar os servidores públicos a participar da doação / Divulgação

A Sefaz-MS promove nesta quarta-feira (16) e quinta (17) a 12ª edição do “Doe o Melhor de Você: Doe Vida”. O projeto tem como objetivo incentivar os servidores públicos a participar da doação de sangue e cadastro de medula óssea.

Estarão presentes o secretário de Fazenda, Flávio César, secretário de Administração, Frederico Feline, o sub-procurador geral do Estado, Márcio Arruda e representantes dos sindicatos dos servidores.

Desde 2021 vem percorrendo diversos órgãos públicos como Governadoria, Secretarias Estaduais, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, entre outros, incentivando os servidores a salvar vidas. Até agora já foram coletadas 965 bolsas de sangue para salvar 3.860 vidas.

Para doar basta comparecer sede da Sefaz, no Parque dos Poderes com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. Também é necessário ter entre 16 a 69 anos e pesar 51 kg ou mais. O projeto conta com apoio do Sindafaz, Sindifiscal, Sindifisco, Digix, Unisaúde/MS e Cassems.

Serviço

Data: 16 de outubro (8h às 11h e das 13h às 16h)

Data: 17 de outubro (8h às 11h)

Local: Sefaz-MS.

Endereço: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Parque dos Poderes, bloco 2.

*Com informações da Comunicação Sefaz