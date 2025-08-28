Seminário capacita profissionais para reforçar vacina do sarampo em MS

SES lançou a campanha de vacinação 'MS Vacina Mais: Sarampo' / SES-MS

O público-alvo do seminário é composto por profissionais de saúde que atuam em diversas áreas, incluindo atenção primária e especializada, saúde indígena, vigilância epidemiológica, imunização, emergências em saúde pública e laboratórios. O objetivo é aprofundar o conhecimento sobre a doença, suas manifestações clínicas, estratégias de imunização e os procedimentos de diagnóstico, visando fortalecer a rede de atenção e resposta rápida a possíveis casos.

Para reforçar a capacitação técnica e a vigilância epidemiológica contra o sarampo, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) em parceria com Ministério da Saúde, promove o ‘Seminário de Imersão sobre Sarampo: Aspectos clínicos, epidemiológicos, imunização e diagnóstico’. A ação será realizada nos dias 28 e 29 de agosto em Dourados e Ponta Porã, respectivamente.

“Este Seminário é fundamental para manter nossos profissionais de saúde atualizados sobre os desafios que o sarampo impõe. Capacitar a equipe em vigilância e diagnóstico é essencial para agirmos de forma rápida e assertiva, garantindo que o Estado continue bem preparado para enfrentar qualquer ameaça da doença”, afirma o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

MS Vacina Mais: Dia D de Vacinação contra o Sarampo

Em um esforço contínuo para aumentar a cobertura vacinal e prevenir a circulação do vírus do sarampo, a SES lançou a campanha de vacinação ‘MS Vacina Mais: Sarampo’, que estabelece a intensificação da oferta da vacina contra a doença em Mato Grosso do Sul. A resolução foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (28).

A iniciativa acontece nos 79 municípios do estado e vai até 31 de agosto, com um dia de mobilização, o ‘Dia D’, marcado para 30 de agosto. Os municípios devem enviar seus cronogramas e o relatório final até 12 de setembro.

A campanha oferece:

Dose zero da vacina para crianças de 6 a 11 meses de idade.

Vacinação seletiva para pessoas de 12 meses a 59 anos.

A ação coordenada pela SES tem como foco vacinar pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal e reforçar a imunização na população, especialmente em áreas com baixa cobertura.

A decisão de criar a campanha leva em consideração uma nota técnica do PNI (Programa Nacional de Imunizações) que recomendou a vacinação em municípios de fronteira com a Bolívia nos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

Além disso, a SES acompanha o aumento de casos e surtos de sarampo nos Estados Unidos e na Argentina. Esse cenário eleva o risco de o vírus ser reintroduzido no Brasil, por causa do grande fluxo de viajantes e da existência de pessoas não vacinadas.

A vacina é a forma mais eficaz de proteção contra a doença, e a participação da população é fundamental para prevenir o risco de surtos.

*Com informações da Comunicação SES