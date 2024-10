Servidoras realizam mamografia e papanicolau em ônibus no estacionamento do TCE-MS

Mary Vasques

Servidoras do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizaram nesta sexta-feira, 4 de outubro, exames de mamografia e papanicolau, indicados para detectar alterações na mama e nas células do colo do útero. Foram disponibilizadas 100 vagas para os exames, realizados em um ônibus da Cassems, equipado com um centro médico, que passou o dia no estacionamento da Corte de Contas.

A ação faz parte da campanha Outubro Rosa, realizada por meio da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida do TCE-MS, cujo objetivo é alertar as mulheres sobre a necessidade de realizar exames preventivos regularmente. ”Além de conscientizarmos, disseminamos informação da importância de um diagnóstico precoce, e também facilitamos a vida das servidoras para realizar os exames aqui. Então não tem desculpa, a carreta tá aqui, e vai ficar durante todo o dia, então quem não puder vir agora de manhã, vai ter a oportunidade no final do expediente”, ressaltou a gerente Tatiana Bazan.

A mamografia é um dos exames mais eficazes para a detecção precoce do câncer de mama, ajudando a identificar tumores em estágios iniciais, quando as chances de cura são muito maiores. O autoexame de mama também é essencial e todas as mulheres podem realizar em casa, identificando alterações como nódulos, mudanças na textura da pele ou alterações no formato dos seios.

Débora Loureiro Batista foi uma das servidoras do TCE-MS que aproveitou a oportunidade para realizar os exames. “É uma coisa que a gente, às vezes, na correria do dia-a-dia não consegue fazer e essa oportunidade que a gente tem é única, a gente já resolve o problema de uma vez só”.

A campanha do Outubro Rosa no TCE-MS teve também uma palestra com a médica mastologista Thaís Daltoé Inglez. “A conversa com a a doutora Thaís foi muito esclarecedora para as mulheres e também para os homens, mostrando que a prevenção, com certeza, é o melhor caminho para uma boa saúde. E queremos com essa ação ofertar, principalmente, àquelas que não têm um convênio, a oportunidade de cuidar da sua saúde”, concluiu o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos.