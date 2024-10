SES abre seleção para curso com foco no autocuidado e saúde mental

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 21 e 25 de outubro / Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da ESP (Escola de Saúde Pública) Dr. Jorge David Nasser e área técnica de PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde), juntamente com OBSERVAPICS/Fiocruz-PE (Observatório Nacional e Saberes e Práticas Tradicionais, Integrativas e Complementares em Saúde/Fundação Oswaldo Cruz Pernambuco) lança o curso “Saúde e Bem Viver: Cuidado integral para a saúde mental”.

A qualificação é uma oportunidade para profissionais da saúde aprimorarem seus conhecimentos em práticas integrativas e complementares, com foco no autocuidado e na saúde mental. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 21 e 25 de outubro de 2024, exclusivamente via internet.

Conforme a responsável técnica pelas PICS da SES, Patrícia Mecatti Domingos, o curso busca promover a integração de práticas de autocuidado e saúde mental por meio de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. “Esse curso de atualização para os profissionais de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) vai impactar nas práticas de autocuidado e também de bem-estar, fortalecendo as experiências existentes em alguns municípios”, afirma.

Os interessados devem possuir diploma de nível superior e atuar em equipes multiprofissionais da Saúde da Família ou UBS (Unidade Básica de Saúde) nos municípios-alvo. O curso tem o objetivo de capacitar 300 profissionais da APS (Atenção Primária à Saúde), especialmente aqueles que atuam em municípios que compõem a Rota Bioceânica, com população abaixo de 70 mil habitantes e que não contam com CAPs (Centro de Apoio Psicossocial).

Com carga horária de 120 horas totais, o curso será em formato híbrido, incluindo atividades online e dois encontros presenciais. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de outubro através do link.

*Com informações da Comunicação da SES.