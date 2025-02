SES abre credenciamento para contratação de leitos neonatais e pediátricos

A medida também busca reduzir filas / Governo de MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) publicou edital de credenciamento para a contratação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica Tipo II, UTI Neonatal Tipo II e leitos clínicos pediátricos em todo o Estado.

Os interessados devem entregar a documentação em envelope lacrado até o dia 7 de março de 2025, no período das 08h às 16h, na sede da Secretaria de Estado de Saúde, localizada no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

De acordo com a superintendente de Atenção à Saúde da SES, Angélica Cristina Segatto Congro, a iniciativa visa fortalecer a rede de atendimento pediátrico no Estado. "Nosso objetivo é garantir que recém-nascidos e crianças em situação de vulnerabilidade tenham acesso a um atendimento de qualidade, com garantia de estrutura hospitalar e assistência adequada em todas as regiões de Mato Grosso do Sul", destacou.

O credenciamento faz parte de um conjunto de ações do Governo do Estado para aprimorar a assistência neonatal e pediátrica, garantindo que as unidades hospitalares tenham suporte adequado para atender às demandas da população. A medida também busca reduzir filas e agilizar o encaminhamento de pacientes para unidades de maior complexidade, quando necessário.

O edital e demais informações estão disponíveis no site http://www.compras.ms.gov.br.

*Com informações da SES-MS.