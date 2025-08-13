Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 20:34

Saúde

SES conclui formação em Jardim com mostra de saúde mental no SUS

Evento reuniu gestores, profissionais da saúde e representantes institucionais

Redação

Publicado em 13/08/2025 às 20:05

Mostra Final do Projeto Saúde e Bem Viver / Divulgação

Após capacitar 179 profissionais e gerar 64 projetos de intervenção em 52 municípios sul-mato-grossenses, o Projeto Saúde e Bem Viver: Cuidado Integral para a Saúde Mental chegou à sua etapa final com mostra especial realizada em Jardim. Na cidade, foram entregues certificados a 41 profissionais.

O evento reuniu gestores, profissionais da saúde e representantes institucionais para celebrar os resultados do curso, que teve como eixo central as PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde). Foram apresentadas as experiências desenvolvidas com espaços de diálogo, troca de saberes e reflexões sobre as PICS no Estado.

“A cada formatura celebramos não apenas o encerramento de um curso, mas o fortalecimento de uma rede viva de cuidado em saúde mental. As Práticas Integrativas e Complementares nos convidam a olhar para o ser humano em sua totalidade — corpo, mente e território. Ver profissionais de diferentes municípios se apropriarem dessas práticas, adaptando-as às realidades locais com criatividade e sensibilidade, é a maior prova de que o SUS é estruturado com potência e humanidade”, afirma a responsável pela área técnica das PICS na SES (Secretaria de Estado de Saúde), Patrícia Mecatti Domingos.

Dentre os trabalhos resultantes do curso, os municípios de Aquidauana, Bodoquena e Miranda apresentaram a 1ª Mostra no dia 11 de julho deste ano. No município de Aquidauana, expuseram os projetos de intervenções focados em ansiedade, saúde mental e dores crônicas: Yogaterapia, Ventosaterapia, Aromaterapia e Auriculoterapia, que foram algumas PICS utilizadas como estratégias para grupos de saúde mental, dependentes de tabagismo e pacientes com dores crônicas em comunidades urbanas e rurais.

Mostra Estadual

A Mostra Final do Projeto Saúde e Bem Viver será realizada em Campo Grande no dia 22 de agosto, na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser. O evento reunirá representantes da Fiocruz/PE, ObservaPICS/PE, Ministério da Saúde, profissionais capacitados, tutores e gestores dos 52 municípios participantes para apresentar os 64 projetos de intervenção desenvolvidos ao longo do curso. A programação inclui exposições, rodas de conversa e atividades voltadas ao fortalecimento das práticas integrativas em saúde mental.

*Com informações da Comunicação SES

