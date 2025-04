SES dá pontapé com implantação do PlanificaSUS na região do Baixo Pantanal

Helton Davis

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) deu o pontapé inicial no Projeto PlanificaSUS, uma iniciativa realizada em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) por meio do PROADISUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS).

O projeto, intitulado "PlanificaSUS: A organização da Atenção Ambulatorial Especializada em rede com a Atenção Primária em Saúde",

Um dos pilares deste triênio do PlanificaSUS é a oferta de processos educacionais, incluindo a formação de multiplicadores do instrumento MI-mhGAP (Manual de Intervenção mhGAP da Organização Mundial de Saúde). Alinhado à linha de cuidado prioritária da Região do Baixo Pantanal, que é a Saúde Mental, a primeira etapa do curso, iniciada nesta quarta-feira (07), priorizará a capacitação de profissionais das cidades que compõem essa região.

A Formação de Multiplicadores MI-mhGAP consiste em um treinamento conjunto de profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Saúde Mental. O objetivo é promover o uso do manual da OMS para integrar o cuidado em saúde mental na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) por meio do matriciamento e do cuidado escalonado. A iniciativa é especialmente voltada para profissionais da APS que não possuem experiência prévia ou prática consolidada no manejo de questões relacionadas à saúde mental”, explica Karine Costa, superintendente de Atenção Primária à Saúde da SES.

A superintendente de Atenção Primária à Saúde destaca que o MI-mhGAP é uma ferramenta para a atenção primária organizar o atendimento e manejar casos de saúde mental. Ela destaca que muitos casos são encaminhados para serviços especializados, apesar de a APS, com sua ampla cobertura, poder resolver até 80% dessas demandas. “O curso visa capacitar profissionais da atenção primária para esse manejo, diminuindo as filas de espera na atenção especializada. A formação inicial de 40 multiplicadores da região do Baixo Pantanal foi priorizada devido ao projeto de planificação da atenção à saúde, que agora foca na saúde mental após trabalhar com a linha materno-infantil. Participam profissionais de diversas áreas da saúde da atenção primária e da SES, com o objetivo de expandir a capacitação para outras regiões. O MI-mhGAP é crucial para tornar a atenção primária mais resolutiva em saúde mental”, completa.

Detalhes do Treinamento dos Multiplicadores MI-mhGAP:

Público-alvo: Profissionais da Atenção Primária à Saúde (Estratégia Saúde da Família, e-Multi e gestão municipal) e profissionais dos serviços especializados em Saúde Mental (Centros de Atenção Psicossocial e/ou Ambulatórios), com preferência para profissionais não psicólogos e sem experiência consolidada em saúde mental.

Critérios de participação: Formação de nível superior, prioridade para não especialistas em saúde mental, perfil pedagógico e disponibilidade para replicar os conhecimentos adquiridos.

Carga horária: 40 horas presenciais (05 dias consecutivos) por turma.

Formato: O treinamento será dividido em dois módulos, com a participação de um profissional da dupla em abril e o segundo profissional em junho.

Turmas: Serão formadas duas turmas. Totalizando 80 profissionais capacitados para serem multiplicadores. A primeira turma está agendada para os dias 07 a 11 de abril. E a segunda turma será realizada em entre os dias 23 à 27 de junho de 2025.

