SES distribui mais de 23 mil métodos contraceptivos à mulheres de MS

Mato Grosso do Sul intensificou, nos últimos anos, o acesso gratuito aos LARCs (Métodos Contraceptivos de Longa Duração, na tradução), como os DIUs (Dispositivos Intrauterinos) e implantes subdérmicos, garantindo mais autonomia para que mulheres em idade fértil possam decidir sobre sua saúde reprodutiva. Somente entre 2023 e 2024, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) distribuiu 23.012 unidades desses métodos aos municípios, por meio da Assistência Farmacêutica Estadual e da área técnica de Saúde da Mulher.

A estratégia faz parte da implementação do Protocolo Estadual de Atenção à Saúde Reprodutiva – Uso de Contracepção Reversível de Longa Duração, lançado em 2020 e revisado pela secretaria no ano de 2022, que orienta a padronização da oferta de LARCs em todo o território sul-mato-grossense. O documento estabelece diretrizes de elegibilidade, fluxo de atendimento, capacitações e orientações para a adesão municipal.

Com base em critérios técnicos e evidências científicas, o protocolo prioriza o atendimento de adolescentes, mulheres em situação de vulnerabilidade, com comorbidades ou que estejam em condições específicas, como o pós-parto e o pós-aborto imediato. São ofertados métodos contraceptivos de longa duração e alta eficácia, com taxas de sucesso superiores a 99%, como o DIU de cobre, o DIU hormonal com levonorgestrel (comercializado sob marcas como Mirena® e Kyleena®) e o implante subdérmico de etonogestrel (Implanon®).

“A ampliação da oferta de métodos contraceptivos de longa duração, aliada à capacitação técnica das equipes, é uma estratégia fundamental para qualificar a atenção à saúde reprodutiva no SUS. Com profissionais habilitados e fluxos bem estruturados, conseguimos garantir acesso seguro e eficaz aos LARCs, impactando diretamente na redução de gestações não planejadas e contribuindo para a diminuição da mortalidade materna, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade”, avalia a gerente Francielly Rosiani da Silva.

Capacitação que salva

Para assegurar a correta inserção e o acompanhamento dos LARCs, a SES mantém, desde 2017, uma parceria com a Sogomat-Sul (Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul) para a realização de oficinas teórico-práticas itinerantes. Entre 2017 e 2024, cerca de 480 profissionais foram capacitados, sendo 345 médicos habilitados para inserção de DIU de cobre, DIU hormonal e implante subdérmico.

Essas capacitações também incluem atualizações sobre o manejo de emergências obstétricas, como hemorragia pós-parto, hipertensão gestacional e sepse – conhecimentos fundamentais para qualificação dos atendimentos. Neste ano, foi inserido no conteúdo das oficinas o tema pré-natal de risco habitual com estratificação de risco gestacional.

Durante as ações práticas das capacitações, mais de 1.767 mulheres foram beneficiadas com a inserção gratuita dos métodos. Após a formação, os profissionais passaram a ofertar regularmente o serviço em suas respectivas unidades municipais de saúde, garantindo a continuidade da política pública.

A integração entre acesso a métodos seguros, qualificação profissional e monitoramento da saúde materna contribuiu diretamente para a redução da razão de mortalidade materna no estado, que caiu de 54,9 em 2023 para 38,2 em 2024 – uma queda de 30%, conforme dados do Comitê Estadual de Estudos de Óbitos Maternos, Fetais e Infantis.