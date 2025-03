SES lanÃ§a painel digital para modernizar atendimento odontolÃ³gico em MS

Divulgação SES

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) acaba de lançar o Painel Estadual Odontológico, uma nova ferramenta digital que permite acompanhar, em tempo real, os atendimentos odontológicos realizados na Atenção Primária à Saúde.

Integrado ao sistema e-SUS APS, o painel vai garantir mais eficiência, transparência e planejamento na oferta de serviços de saúde bucal nos municípios.

O e-SUS APS é uma estratégia do Ministério da Saúde para reestruturar as informações da Atenção Primária do SUS, permitindo registrar e monitorar consultas e procedimentos de forma digital. Em MS, a SAPS (Superintendência de Atenção Primária) da SES vinculou os dados registrados pelos municípios no E-Sus ao APS Digital, que traz diversas funcionalidades para o gestor municipal, como acompanhamento de vacinação e produção da equipe médica e de enfermagem.

Agora com a integração do painel odontológico, MS passa a acompanhar os serviços odontológicos nos municípios de maneira mais eficiente, facilitando a tomada de decisões e aprimorando o atendimento à população. Com a informatização desse monitoramento, os gestores terão acesso a dados detalhados, como atendimentos a gestantes, produção consolidada das equipes de saúde bucal e indicadores estaduais e ministeriais.

A iniciativa permite uma análise mais precisa da demanda e contribui para a melhoria da assistência prestada à população. “Esse painel traz mais precisão e agilidade na obtenção de dados sobre os atendimentos odontológicos, permitindo um planejamento mais eficaz das ações em cada município. É um avanço fundamental para fortalecer a saúde bucal da população sul-mato-grossense, otimizando a gestão da saúde bucal em nosso Estado”, adianta a coordenadora de Saúde Bucal da SES, Giovana Buzinaro.

Para acessar a plataforma, basta às áreas técnicas odontológicas dos municípios se cadastrarem no site apsdigital.saude.ms.gov.br e solicitarem a liberação junto ao gestor municipal do APS Digital.

*Com informações da assessoria