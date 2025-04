SES promove II Workshop Macrorregional de Vigilância Sanitária

O I Workshop da Rota da Celulose teve a participação de mais de 30 profissionais de Vigilância Sanitária da região do Bolsão e da Costa Leste do Estado. / SES

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária e da Gerência de Apoio aos Municípios, promove o II Workshop Macrorregional de Vigilância Sanitária – Costa Leste e Rota da Celulose, na próxima quinta-feira (16), a partir das 8h, no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em Paranaíba.

O evento tem como público-alvo profissionais de saúde e da vigilância sanitária da Macrorregião da Rota da Celulose. Segundo Matheus Pirolo, gerente de Apoio aos Municípios da SES e responsável pela supervisão do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, o workshop representa uma importante oportunidade de atualização e alinhamento de práticas.

"Além do workshop, promoveremos uma reunião técnica com os profissionais de saúde e da vigilância sanitária do município sobre comércio irregular de produtos fumígenos e nocividade do tabagismo. Também estão previstas atividades educativas nas escolas e ações de orientação à comunidade sobre os malefícios do cigarro eletrônico, os riscos de fitoterápicos adulterados no comércio online e a proibição do bronzeamento artificial por radiação ultravioleta, destaca Pirolo.

Em agosto do 2024 o I Workshop da Rota da Celulose teve a participação de mais de 30 profissionais de Vigilância Sanitária da região do Bolsão e da Costa Leste do Estado, abrangendo os municípios de Três Lagoas, Brasilândia, Inocência, Ribas do Rio Pardo e Paranaíba.

A programação do workshop que conta com a organização e apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba, abordará temas relevantes para o aprimoramento das ações de vigilância sanitária na região, incluindo: