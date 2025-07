SES realiza 1° Simpósio de Enfrentamento à Chikungunya em MS

O simpósio promove o alinhamento de estratégias clínicas / Divulgação/SES

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou na sexta-feira (04) o 1º Simpósio de Chikungunya, no Bioparque do Pantanal em Campo Grande. O evento tem como tema central ‘Chikungunya em Foco: Estratégias Integradas e Inovações no Enfrentamento’, reunindo especialistas e gestores da saúde para compartilhar experiências, discutir desafios e fortalecer as ações de vigilância, manejo clínico e cuidado integral aos pacientes acometidos pela doença.

O simpósio tem como objetivo promover o alinhamento de estratégias clínicas e intersetoriais no manejo da doença, especialmente em relação aos casos crônicos, que demandam atenção especializada e práticas integrativas.

“Este ano Mato Grosso do Sul tem enfrentado um aumento significativo de casos em várias cidades. É essencial que os municípios com alta incidência, dialoguem e compartilhem suas realidades, pois essa troca de informações é vital para organizarmos uma resposta conjunta e eficaz. O Governo do Estado tem buscado uma articulação próxima com os municípios, enviando equipes da SES para oferecer apoio técnico, reunir-se com prefeitos e Câmaras Municipais, e fortalecer a capacidade local de combate a surtos e situações de crise”, ressalta a secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone.

A gerente técnica de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener, destaca que o simpósio visa reforçar as estratégias do Estado e preparar a linha de frente para o manejo completo da doença. “A crescente incidência de Chikungunya em Mato Grosso do Sul exige uma resposta robusta. Nosso objetivo é capacitar os profissionais na gestão das fases aguda e crônica da Chikungunya, incluindo o tratamento das dores crônicas, e abordar os impactos sociais e econômicos. Queremos garantir que essas estratégias cheguem diretamente à ponta, oferecendo uma resolutividade eficaz para nossos pacientes”, afirma a coordenadora.

Para a especialista em Serviços de Saúde da SES e consultora técnica do Ministério da Saúde no projeto de fortalecimento do combate às arboviroses, Bianca Modafari, é fundamental a implementação de novas estratégias de enfrentamento à Chikungunya, desenvolvidas em parceria entre a SES e o Ministério da Saúde, com destaque para o papel pioneiro de Mato Grosso do Sul em diversas ações contra a doença, principalmente na detecção precoce dos casos.

“Temos uma vigilância muito ativa, o que nos permite identificar a doença em sua fase inicial. Este encontro visa compartilhar essas experiências bem-sucedidas do Estado, que se tornaram um diferencial ao nível nacional. Apesar de um cenário epidemiológico de alta incidência, observamos um número de casos e óbitos controlados em comparação a outros estados que enfrentaram epidemias consideráveis. O foco da SES é o atendimento a pacientes que podem ou não desenvolver a forma crônica da doença, além de estratégias para abordar aqueles que já estão acometidos”, explica Modafari.

O encontro tem como público alvo coordenadores da Atenção Primária e Especializada / Hospitalar Municipal, da Vigilância Epidemiológica dos 79 municípios e representantes dos Núcleos Regionais de Saúde.

A programação contempla mesas-redondas com abordagens epidemiológicas, estratégias de resposta, inovações em teleconsultoria e manejo clínico da fase aguda à crônica da Chikungunya, além de práticas integrativas e reflexões sobre os impactos psicológicos da doença.

*Com informações da Comunicação SES