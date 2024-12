SUS lança painel com dados de saúde dos cidadãos na atenção primária

Plataforma reúne informações sociodemográficas, cadastrais e de pacientes / Divulgação

Para facilitar o dia a dia de trabalho da Unidade Básica de Saúde (UBS) e melhorar a assistência aos cidadãos, o Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira (19), o Painel e-SUS APS . A nova ferramenta aperfeiçoará o monitoramento de dados populacionais e de saúde na atenção primária, o acompanhamento de indicadores, a gestão do cuidado e a indução de boas práticas, impactando, consequentemente, o atendimento aos usuários.

“O painel é uma ferramenta estratégica bastante aguardada pelos estados e municípios, pois proporciona uma visão abrangente e atualizada, praticamente em tempo real, dos dados, facilitando a compreensão das condições e das necessidades do território e de cada indivíduo”, anunciou o secretário de Atenção Primária à Saúde , Felipe Proenço, durante a apresentação do software na reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) , hoje, em Brasília.

Ele ainda lembrou que o painel, além de fortalecer a Estratégia Saúde da Família (ESF) , contribui para que os gestores monitorem dados do componente de vínculo e acompanhamento, referentes ao novo financiamento federal para a atenção primária, cujos critérios de pagamento também foram apresentados na CIT. “Profissionais de saúde e gestores terão acesso aos dados por município, por equipe de saúde e por indivíduo, contribuindo para o planejamento de ações assertivas e para o acompanhamento integral e longitudinal das pessoas cadastradas”, explicou.

O software, desenvolvido em parceria com a Fiocruz, é gratuito e diretamente integrado à base de dados local do sistema e-SUS APS. Antes do lançamento, o painel foi testado pelos municípios-piloto na estratégia e apresentou bons resultados naqueles com até 500 mil habitantes.

Agora, a versão Beta foi disponibilizada para todo o Brasil, permitindo que os profissionais testem e explorem as funcionalidades. As atualizações e melhorias serão baseadas no uso e nas contribuições das gestões municipais, para que a ferramenta seja ajustada conforme necessidades específicas. Além disso, o canal de suporte do e-SUS APS continua disponível para tirar dúvidas e atender às demandas dos municípios.

Como funciona?

Uma parte do painel é focada em dados sociodemográficos, que mostram os cidadãos cadastrados nas zonas urbana e rural, além da pirâmide etária e de gênero. A outra parte apresenta painéis temáticos, começando pela situação cadastral. É possível visualizar o total de cadastros na unidade de saúde, a porcentagem daqueles que estão atualizados, como foi feito esse cadastro etc.

Também estão disponíveis, inicialmente, os painéis temáticos de diabetes e de hipertensão, em que os profissionais de saúde conseguem acessar os dados de pessoas cadastradas com essas condições crônicas por faixa etária e gênero, número de atendimentos e exames por cidadão no último ano, frequência de complicações (como AVC e doença renal), entre outras informações. A ferramenta ainda será atualizada com mais funções e novos painéis temáticos para atender às principais demandas dos municípios.

O coordenador-geral de Inovação e Aceleração Digital da Atenção Primária, Rodrigo Gaete, lembrou que o lançamento do painel só foi possível devido a um importante trabalho prévio de informatização das UBSs pelo Brasil.

“Hoje, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, que integra o e-SUS APS, está implantado em mais de 4 mil municípios. Ter um painel de informações para a gestão do cuidado no território, integrado ao prontuário, traz benefícios para os trabalhadores da rede, que passam a contar com um processo de trabalho mais ágil, conectado e inovador, e para a população, que poderá receber um atendimento com maior qualidade e em tempo oportuno”, concluiu.

*Com informações do Ministério da Saúde.