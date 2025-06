Suspeita de gripe aviária em carcará é investigada em MS

Carcará adulto em Miranda / Foto: Willian Menq/ Aves de Rapina Brasil

O MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) investiga um novo caso suspeito de gripe aviária em Mato Grosso do Sul. A possível infecção foi identificada em um carcará (Caracara plancus), ave de rapina encontrada no município de Anaurilândia.

As investigações têm ocorrido em várias regiões do estado, envolvendo tanto aves domésticas quanto silvestres. Municípios como Angélica, Amambai, Terenos, Jardim, Jaraguari, Inocência e Paraíso das Águas tiveram registros analisados e descartados até o momento.

Mato Grosso do Sul confirmou apenas um caso de gripe aviária, ocorrido em 2023, em uma galinha de criação doméstica no município de Bonito. Em 2025, o Brasil já soma quatro casos confirmados da doença: um em granja comercial e três em criações de subsistência nos estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

As amostras coletadas de aves com suspeita da doença são enviadas ao laboratório oficial do MAPA, localizado em Campinas (SP), responsável pelos exames diagnósticos. As informações sobre as investigações são atualizadas no Painel de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, mantido pelo ministério.

