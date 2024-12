Tecnologia contribui para modernização da atenção primária à saúde em MS

Bruno Rezende

O Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), deu um salto significativo na modernização da Atenção Primária à Saúde com o lançamento do programa APS Digital. A iniciativa, pioneira no Brasil, equipou agentes comunitários de saúde e controle de endemias com 5,4 mil tablets e 2 mil celulares, além de oferecer incentivos financeiros que fortalecem a atuação desses profissionais em todos os municípios do estado.



Com um investimento de mais de R$ 14,5 milhões, o programa visa otimizar o trabalho dos agentes ao integrar ferramentas tecnológicas à rotina das equipes de saúde. Essa modernização permitiu uma conexão direta entre os profissionais e os órgãos gestores, possibilitando a coleta de dados em tempo real, a análise de indicadores de saúde e a implementação de estratégias mais assertivas para atender à população.



Para o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, a APS Digital é uma inovação sem precedentes no país. “Somos o primeiro estado a implantar uma ferramenta com esta magnitude. Com essa tecnologia, conectamos diretamente os agentes de saúde aos órgãos gestores, proporcionando estratégias mais eficazes e decisões mais assertivas”, destacou.



Segundo o secretário, essa integração não apenas amplia as possibilidades estratégicas atuais, mas também abre caminhos para inovações futuras, reforçando a importância central da atenção primária na estrutura da saúde pública.



O uso de dispositivos digitais também eliminou a necessidade de registros manuais, reduzindo o tempo gasto em tarefas administrativas e permitindo maior dedicação ao cuidado das comunidades. Essa transformação representa uma etapa importante para o fortalecimento do municipalismo ativo, com cada município mais capacitado a responder de forma rápida e eficiente às demandas da atenção básica.



Outro destaque do APS Digital é o incentivo financeiro oferecido aos agentes, com valores escalonados que vão de 55% a 85% do salário-mínimo até 2026. Esse benefício, somado à melhoria das condições de trabalho, reforça a valorização desses profissionais que desempenham papel fundamental na saúde pública.



O APS Digital é um exemplo claro de como a tecnologia pode transformar a saúde pública, tornando-a mais eficiente, acessível e centrada no cidadão. A SES demonstra que, com planejamento e inovação, é possível construir um sistema de saúde mais justo e preparado para os desafios do presente e do futuro.