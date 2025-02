Tecnologia vai integrar acesso a sistema do SUS e modernizar atendimento em MS

SES, Assessoria

O Governo do Estado avança na modernização do SUS em uma iniciativa que vai transformar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde através da tecnologia em Mato Grosso do Sul. A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), por meio da SSD (Superintendência de Saúde Digital), dá mais um passo na melhoria do atendimento em saúde com a construção do Plano de Ação do Programa SUS Digital.

O plano visa integrar tecnologias inovadoras para ampliar o acesso e garantir um serviço de qualidade à população sul-mato-grossense e segue as diretrizes do Ministério da Saúde na modalidade de saúde digital.

Com o apoio do IEPS (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde) e do Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde), os gestores das 79 secretarias municipais de saúde do estado se reuniram nos dias 17 e 18 de fevereiro, na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, em Campo Grande, para fazer o alinhamento estratégico e participarem de oficinas práticas para construção conjunta do Plano de Ação.

Após a fase de elaboração do diagnóstico situacional, deverá ser elaborado o Plano de Ação de Transformação para a Saúde Digital (PA Saúde Digital). Como forma de garantir que os pontos refletidos sejam executados no âmbito do território, os gestores devem formular seu PA Saúde Digital, que consiste em um plano estratégico personalizado para cada unidade federativa.

Durante as oficinas, foram definidos os objetivos, ações e metas que comporão o Plano de Ação de Transformação Digital em Saúde das regiões de Mato Grosso do Sul. Esses devem ser pautados nos resultados trazidos através do Diagnóstico Situacional e do Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital (INMSD) e que mostraram as necessidades e prioridades para a transformação digital na saúde pública do estado.