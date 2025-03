Tony Bellotto Ã© diagnosticado com cÃ¢ncer de pÃ¢ncreas

TV Brasil

O guitarrista Tony Bellotto, da banda Titãs, foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e vai passar por um cirurgia. Nas redes sociais, o músico informou que o tumor foi identificado durante um exame de rotina e que, durante esse período, vai se afastar dos palcos.



“Os Titãs seguem com a agenda planejada”, disse.



“Logo que eu me recuperar, retorno aos shows e às minhas atividades profissionais. Desde já, quero agradecer pensamentos, palavras e mensagens de apoio e carinho e pedir que vocês não sofram. Sem drama. Estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade.”



Em nota oficial também divulgada nas redes sociais, a banda Titãs confirmou o diagnóstico de Tony e a pausa temporária na carreira. Na ausência do guitarrista, o grupo passa a ser composto pelo músico Alexandre de Orio. “Logo que se recupere, Tony retomará suas atividades profissionais”.