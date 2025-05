Transplante renal mobiliza operação emergencial em Mato Grosso do Sul

Comunicação Governo de MS

João Vitor, que vive a dura rotina da hemodiálise devido a uma doença renal crônica, estava na lista de espera por um órgão compatível. A urgência surgiu após a Faculdade de Medicina da USP confirmar a disponibilidade de um rim compatível e solicitar a presença imediata do paciente no hospital para a realização do transplante.

A missão foi cumprida pela Coordenadoria de Transporte Aéreo (CTA) da Casa Militar do Governo de Mato Grosso do Sul, que organizou uma operação aeromédica partindo de Campo Grande rumo à capital paulista. O trajeto seguiu todos os protocolos exigidos, respeitando o tempo crítico para o procedimento e garantindo a segurança de João Vitor até sua chegada ao hospital.

Ao longo de 2025, Mato Grosso do Sul vem se destacando pela agilidade e estrutura em situações que exigem resposta imediata, especialmente em casos de transporte de pacientes em estado grave. Essa atuação é fruto da integração entre a CTA, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e outras áreas do Governo do Estado, que juntas reforçam o compromisso com a saúde pública.

Missões como essa são verdadeiras corridas contra o tempo e só são possíveis graças à dedicação de profissionais capacitados e ao fortalecimento da logística estadual. A história de João Vitor ilustra o impacto de uma rede pública preparada, onde cada detalhe — desde a decisão da família doadora até a mobilização da equipe médica e o apoio logístico — é fundamental para o sucesso do transplante.

Apesar dos avanços, a doação de órgãos no Brasil ainda enfrenta desafios como a recusa familiar e a falta de informação. Ampliar o diálogo com a sociedade é essencial para que mais vidas possam ser salvas.

Com mais essa missão bem-sucedida, a CTA reafirma seu compromisso com a vida e com a construção de um sistema de saúde mais ágil, eficiente e humano em Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!