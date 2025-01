União vai destinar R$ 150 milhões para ampliação da vacinação nas escolas

O Programa Saúde na Escola (PSE) envolve os Ministérios da Saúde e o da Educação / Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde vai destinar R$ 150 milhões para fortalecer a vacinação nas instituições educacionais de todo o país. Os recursos serão repassados para estados e municípios aplicarem em ações nas escolas e para intensificação vacinal. A imunização terá apoio do Programa Saúde na Escola . A estratégia foi acordada, nesta quinta-feira (30), com estados e municípios durante a primeira reunião de 2025 da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) .

A Iniciativa está prevista para ocorrer entre abril e maio de 2025 e tem como foco garantir o acesso aos imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação . É voltada a crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, matriculados nos ensinos infantil, fundamental e médio - podendo ser estendida também às escolas privadas. Os dados da vacinação nas escolas poderão ser acompanhados nos sistemas de informação do Ministério da Saúde, garantindo maior transparência e controle sobre a imunização de jovens no país.

“Esta é uma ação para intensificar a vacinação no nosso país e reduzir o risco de doenças imunopreveníveis entre as crianças e adolescentes. Assim como fizemos em 2024, estamos promovendo um trabalho de recuperação da cobertura vacinal no Brasil e as escolas precisam estar engajadas nesse processo”, destaca a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Do total dos recursos, R$ 15,9 milhões serão repassados aos estados e R$ 134 milhões aos municípios, conforme explica o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), Eder Gatti. “A divisão dos recursos entres os estados considera o tamanho do território. Também leva em conta as dificuldades logísticas importantes existentes em municípios da região Norte, o número de escolas e um peso diferenciado para escolas rurais”.

A estratégia da vacinação nas escolas também busca identificar e reduzir bolsões de não vacinados, além de reduzir a hesitação vacinal.

*Com informações da Agência Brasil