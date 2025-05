Urologista de Aquidauana está na equipe que fez cirurgia robótica inédita em MS

Dr. Bruno da Rosa de Almeida, Lydio Barbier Neto e Wilton Silveira Santana (Foto Divulgação)

Uma cirurgia de alta complexidade foi realizada, pela primeira vez, em Mato Grosso do Sul, na quinta-feira, dia 15, com a utilização de um robô chamado Da Vinci.

Três médicos urologistas realizaram a operação, no Centro de Cirurgia Robótica da Cassems, em Campo Grande. O Centro possui robô da plataforma Da Vinci que, segundo especialistas, possibilita o melhor tratamento cirúrgico do mundo.

A coordenação da equipe cirúrgica, foi do especialista Tarso Nacimbem Ferraz, e os demais integrantes são: Lydio Barbier Neto e Bruno da Rosa Almeida, este último de Aquidauana.

“Esse tipo de procedimento era feito, antes, fora do Estado, em centros como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Bauru. Realizá-lo em Campo Grande, amplia o acesso dos pacientes a tratamentos cirúrgicos de alta complexidade, com mais comodidade e o mesmo padrão de excelência”, comenta Dr. Ferraz.

Equipe de enfermagem, equipe de médicos cirurgiões( Bruno da Rosa, Tarso Nascibem e Lydio Barbier) e equipe de Anestesia(grupo ASA) (Foto Divulgação)

A paciente operada foi diagnosticada com uma massa na parede vesical há três meses, durante um exame de rotina. Após avaliação, foi indicado o tratamento cirúrgico devido ao crescimento da lesão e à confirmação de que se tratava de uma neoplasia não responsiva a outros métodos terapêuticos.

“No caso da bexiga, a técnica permite a retirada do tumor sem necessidade de descolamento da bexiga do espaço de Retzius, o que reduz significativamente o risco de incontinência urinária. Além disso, possibilita uma ressecção mais restrita e segura, preservando maior parte do órgão e reduzindo sintomas urinários no pós-operatório, como a necessidade de urinar com frequência”, finaliza Ferraz.

A cirurgia realizada – uma cistectomia parcial robótica – é indicada para tratar tumores localizados acima da inserção dos ureteres na bexiga, que não podem ser removidos por técnicas endoscópicas. O principal objetivo é a remoção completa da lesão, preservando a função de armazenamento e esvaziamento urinário da bexiga.

Até então voltado a cirurgias robóticas de próstata e rins, o Hospital Cassems de Campo Grande agora amplia seu escopo de cirurgia robótica para tumores de bexiga. O investimento em tecnologia e capacitação da equipe coloca Mato Grosso do Sul em posição de destaque no cenário da cirurgia robótica nacional.

