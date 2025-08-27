Acessibilidade

27 de Agosto de 2025 • 20:26

Saúde

Vacinação antirrábica é levada à zona rural de Jardim

A vacinação é gratuita e obrigatória para cães e gatos a partir de três meses

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 20:00

Vacinação é gratuita. / Divulgação/Prefeitura de Jardim

A equipe de Zoonoses do Departamento de Vigilância em Saúde e Ambiente de Jardim iniciou uma ampla campanha de vacinação antirrábica na zona rural. A ação, que teve início nesta semana, tem como objetivo imunizar cães e gatos contra a raiva, percorrendo todas as propriedades rurais ao longo de aproximadamente 18 dias.

A equipe é composta pelo coordenador de Zoonoses, Uil Miranda, pelo médico veterinário Dr. Jairo Vieira Neto e pela auxiliar Tamila Lopes, que estão visitando as residências rurais de porta em porta para garantir que os animais recebam a vacina.

Segundo Uil Miranda, a estratégia busca facilitar o acesso ao serviço para moradores do campo.“Muitos proprietários trabalham durante todo o dia nas atividades da fazenda e, por isso, não conseguem levar seus animais até as unidades de saúde para a vacinação. Dessa forma, a ação leva o serviço até a população rural, garantindo maior cobertura vacinal e proteção contra a raiva”, destacou.

Após o encerramento da etapa rural, a equipe dará início a campanhas voltadas à zona urbana de Jardim, com datas e locais a serem divulgados em breve. A meta da campanha é garantir ampla cobertura vacinal, contribuindo para a prevenção da raiva, uma doença grave e fatal tanto para os animais quanto para os seres humanos.

A vacinação é gratuita e obrigatória para cães e gatos a partir de três meses.

