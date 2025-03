Kamila Ratier

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Imunização, já distribuiu 67.470 doses da vacina contra a Influenza a 51 municípios do estado. Mato Grosso do Sul recebeu, nesta primeira remessa, um total de 84 mil doses da vacina e a distribuição teve início na última segunda-feira (24), com os municípios retirando as vacinas e insumos na Rede de Frio estadual, localizada em Campo Grande.

Os municípios que já retiraram as doses estão autorizados a iniciar a vacinação. De acordo com o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, o informe técnico do Ministério da Saúde já previa essa recomendação. “Seguimos com a orientação do Ministério e os municípios que já retiraram as vacinas podem dar início à campanha de vacinação contra a Influenza”.

A campanha de vacinação está prevista para começar oficialmente no dia 7 de abril para todo o público-alvo. No entanto, o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios iniciem a imunização assim que receberem as doses do imunizante. A estratégia será mantida ao longo do ano, integrando-se ao Calendário Nacional de Vacinação, além das campanhas sazonais.

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e é altamente transmissível. A estratégia de vacinação contra a Influenza visa reduzir internações, complicações e óbitos na população-alvo. A vacinação anual é fundamental para promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus Influenza.

A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários do Calendário Nacional de Vacinação, que incluem crianças, gestantes e idosos.

Quem pode se vacinar?

Além dos grupos prioritários já previstos no Calendário Nacional de Vacinação, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, a estratégia de vacinação também inclui os seguintes públicos:

Trabalhadores da Saúde;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores dos Correios;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

A vacina contra influenza de 2025 contém as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e B e sua administração pode ser feita junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Vá até uma Unidade Básica de Saúde com a Caderneta de Vacinação ou documento com foto. Vacinar-se é um ato de cuidado próprio e coletivo.