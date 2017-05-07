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Mega-Sena

Apostador gaúcho leva sozinho o prêmio do sorteio em Anastácio

Vivaldo

Publicado em 07/05/2017 às 09:12

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Na noite deste sábado (06/05), a Caixa Econômica Federal sorteou os seis números do concurso 1927 da Mega-Senaem Anastácio. Depois da bolada de R$ 41 milhões na quarta-feira (03) passada, o prêmio de hoje foi de R$ 3 milhões. E um apostador de Porto Alegre (RS) ganhou sozinho.

As dezenas sorteadas foram: 05-11-13-19-30-31.

Aplicado na poupança, o valor renderia R$ 15 mil mensais ao apostador que acertou os seis números. Se preferir aplicar em bens, o ganhador pode adquirir uma frota de 100 carros populares.

A quina teve 140 acertadores, que vão receber cada um o prêmio de R$ 12.963,07. Já a quadra teve 7.385 apostas vencedoras. Cada um desses sortudos irá receber R$ 351,06.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até às 19h do dia do sorteio.

Para a aposta simples, de apenas seis números, a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões, mais precisamente de 1 em 50.063.860. Já para a aposta máxima, de 15 números, com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acerto é de 1 em 10 mil.

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