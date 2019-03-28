Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 10 milhões no sábado

Sorte
Os números sorteadas foram: 01, 02, 11, 12, 34, 49.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena - concurso 2137. O sorteio ocorreu nesta quarta-feira na cidade de Pancas (ES).
Os números sorteadas foram: 01, 02, 11, 12, 34, 49.
A quina (5 números) teve 45 ganhadores, cabendo a cada um deles R$ 36,54 mil.
E a quadra (4 números) contemplou 4.488 apostadores. Cada um ficou com R$ 523,45.
O próximo sorteio, no sábado (30), poderá pagar R$ 10 milhões.
As informações são do site da Caixa Econômica Federal.
Loteria
Também serão contemplados quem acertar quina e quadra
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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