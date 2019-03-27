Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 7 milhões

Sorte
O valor do prêmio, caso aplicada na poupança, renderia cerca de R$ 26 mil reais por mês
O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar hoje (27) R$ 7 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.133.
O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade paulista de Itupeva.
De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicada na poupança, renderia cerca de R$ 26 mil reais por mês.
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Também serão contemplados quem acertar quina e quadra
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