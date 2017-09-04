Blogueira cai com asa delta e leva susto daqueles durante voo em Bonito

Susto
Sem ferimentos graves, blogueira está em choque, segundo o fotógrafo
A blogueira Paula Rocha, de 30 anos, sofreu acidente na manhã deste domingo (3) durante voo de Asa Delta Triker, em Bonito, a 257 km de Campo Grande. O equipamento tem dois lugares e é motorizado. Ele chegou a decolar, mas logo em seguida caiu, conforme mostra vídeo enviado por testemunhas. Paula ganha a vida postando fotos de viagens nas redes sociais, com a página Viajando com a Mala Rosa.
O engenheiro Gustavo Roquini de 28 anos, contou ao Jornal que iria voar logo atrás da moça e mudou de ideia. “Ela subiu e depois virou pra baixo e caiu de uma vez, quebrando o asa delta no chão. Daí saiu todo mundo correndo. Fiquei apavorado e não fiz mais o voo, óbvio", comenta.
Paula postou um vídeo no Instagram momentos antes de decolar, dizendo que havia chegado às 6 da manhã e que estava com medo da aventura por ser a primeira vez na modalidade.
O fotógrafo da blogueira, Breno Vieira de 27 anos, disse que Paula teve ferimentos por todo corpo, mas nada grave. “Voltamos ainda hoje à noite para São Paulo”. O que ficou foi o susto e a vontade de que nada parecido ocorra com outras pessoas, avaliou o fotógrafo. "Ela está em choque e em pânico. Eu a coloquei no carro e sai de lá. Estamos tentando levar ela para delegacia registrar a ocorrência por lesão corporal”, afirmou.
O piloto da asa delta trike, Ramón Lopes, garantiu ter experiência de 21 anos com esse tipo de voo. Ele explicou que teve um problema na decolagem e por isso teve que pousar imediatamente. “Eu subi e tive que fazer um pouco logo na saída porque tive problema de tração. Daí a roda de pouso travou e por isso viramos. Mas é um acidente sem nenhuma gravidade. É como estar sentado numa cadeira e ela virar”, garantiu.
Segundo ele, não há ainda explicações para o acidente. "Nunca aconteceu isso comigo. Agora vamos ter de analisar o equipamento para ver o que provocou".
Loteria
Também serão contemplados quem acertar quina e quadra
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS