Cidade de MS tem lotérica lotada e mistério sobre ganhador dos R$ 78 milhões da Mega-Sena

A notícia de que uma aposta única de Jardim levou sozinha o prêmio de R$ 78.022.245,31 da Mega-Sena está movimentando a cidade de 25,7 mil habitantes que fica na região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Por lá, todo mundo quer saber quem ganhou essa grana toda.

Na casa lotérica onde a aposta foi feita, muita gente na fila e o movimento de pessoas pagando conta e de apostadores foi intenso. Segundo uma das atendentes, o movimento em relação a apostas e jogos subiu cerca de 80%.

As especulações são muitas. Dizem que foi uma aposta e falam ate que foi um bolão. Agora é descobrir quem ganhou.

Lucio é um dos nomes cotados para o vencedor. O irmão do tal Lucio, o mecânico de bicicleta Bernabé Correia, nega. “Falaram que era ele e não foi. Ele não joga.”

Nessa de espalhar o boato de que foi o Lucio o ganhador da Mega-Sena, a mulher dele não faz outra coisa além de atender ligações e desmentir essa história. “Não é meu marido, ele não jogou.”

Não se fala em outra coisa a não ser que foi o Lucio. A equipe de reportagem achou o segundo Lucio pedreiro, que também negou ser o milionário. “Não joguei.”

O vencedor tem 90 dias para ir a uma agência da Caixa receber o prêmio.