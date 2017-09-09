Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:56

Buscar

Últimas notícias
X

Sorte

Cidade de MS tem lotérica lotada e mistério sobre ganhador dos R$ 78 milhões da Mega-Sena

Aposta de Jardim (MS) levou sozinha o prêmio do concurso 1965, realizado na noite de quarta-feira (6).

Luiz Guido Junior

Publicado em 09/09/2017 às 07:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A notícia de que uma aposta única de Jardim levou sozinha o prêmio de R$ 78.022.245,31 da Mega-Sena está movimentando a cidade de 25,7 mil habitantes que fica na região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Por lá, todo mundo quer saber quem ganhou essa grana toda.

Na casa lotérica onde a aposta foi feita, muita gente na fila e o movimento de pessoas pagando conta e de apostadores foi intenso. Segundo uma das atendentes, o movimento em relação a apostas e jogos subiu cerca de 80%.

As especulações são muitas. Dizem que foi uma aposta e falam ate que foi um bolão. Agora é descobrir quem ganhou.

Lucio é um dos nomes cotados para o vencedor. O irmão do tal Lucio, o mecânico de bicicleta Bernabé Correia, nega. “Falaram que era ele e não foi. Ele não joga.”

Nessa de espalhar o boato de que foi o Lucio o ganhador da Mega-Sena, a mulher dele não faz outra coisa além de atender ligações e desmentir essa história. “Não é meu marido, ele não jogou.”

Não se fala em outra coisa a não ser que foi o Lucio. A equipe de reportagem achou o segundo Lucio pedreiro, que também negou ser o milionário. “Não joguei.”

O vencedor tem 90 dias para ir a uma agência da Caixa receber o prêmio.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Sorteio

Nota MS Premiada sorteia R$ 300 mil em prêmios neste sábado

Loteria

Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 3 milhões em sorteio neste sábado

Loteria

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 2,5 milhões neste sábado

Também serão contemplados quem acertar quina e quadra

Sorte

Mega-Sena pode pagar hoje R$ 10 milhões para quem acertar as 6 dezenas

Publicidade

Sorte

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 10 milhões no sábado

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo