Mega-Sena acumula novamente e pode pagar R$ 10 milhões no sábado

Sorte
Confira os números sorteados
Ninguém acertou as seis dezenas e a Mega-Sena acumulou pela segunda vez seguida. Os números sorteados no concurso 1.967, realizado em Ituiutaba (MG), foram: 13 - 30 - 32 - 39 - 46 - 54.
Ninguém havia levado o prêmio do último sábado, de número 1.966. Acertaram a quina 43 apostas, que levam R$ 40.787,97 cada uma. Já a quadra foi feita por 3.175 vencedores, premiados com 789,14 cada um.
O prêmio do próximo sábado (16) foi estimado em R$ 10 milhões.
Para concorrer ao próximo sorteio, os jogos deverão ser feitos em qualquer lotérica do país até as 19h de sábado. Clientes com acesso ao site do banco também podem fazer as apostas pelo computador, tablet e celular.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.
Loteria
Também serão contemplados quem acertar quina e quadra
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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