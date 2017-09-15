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Sorte

Mega-Sena acumula novamente e pode pagar R$ 10 milhões no sábado

Confira os números sorteados

Daniele Valentin

Publicado em 15/09/2017 às 08:00

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Ninguém acertou as seis dezenas e a Mega-Sena acumulou pela segunda vez seguida. Os números sorteados no concurso 1.967, realizado em Ituiutaba (MG), foram: 13 - 30 - 32 - 39 - 46 - 54. 

Ninguém havia levado o prêmio do último sábado, de número 1.966. Acertaram a quina 43 apostas, que levam R$ 40.787,97 cada uma. Já a quadra foi feita por 3.175 vencedores, premiados com 789,14 cada um.

O prêmio do próximo sábado (16) foi estimado em R$ 10 milhões.

Para concorrer ao próximo sorteio, os jogos deverão ser feitos em qualquer lotérica do país até as 19h de sábado. Clientes com acesso ao site do banco também podem fazer as apostas pelo computador, tablet e celular.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades. 

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