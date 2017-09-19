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Mega-Sena pode pagar R$ 13,4 milhões nesta terça-feira

Apostador terá um concurso a mais para apostar nesta Mega Semana da Primavera

Daniele Valentin

Publicado em 19/09/2017 às 07:00

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Nesta terça-feira (19), a Mega-Sena promete pagar o prêmio de R$ 13,4 milhões, primeiro dos três concursos da Mega Semana da Primavera. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias CAIXA, próximo ao Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.  

 
Com o valor, o novo milionário pode receber um rendimento mensal de R$ 73 mil apenas investindo na Poupança da CAIXA. Se preferir aplicar o prêmio em bens, pode adquirir 90 carros esportivos de luxo ou duas mansões a beira mar. 
 
A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na CAIXA e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.
 
Mega Semana da Primavera: 
Além do concurso de amanhã, outros dois sorteios completam a Mega Semana: um na quinta-feira (21) e outro no sábado (23). Nas Mega Semanas, os apostadores têm mais oportunidades de ganhar, sempre com três concursos durante a semana. 
 
Até o final do ano, os apostadores terão mais duas chances de apostar três vezes na semana. Em outubro e novembro serão realizadas as Mega-Semanas da Sorte e da República, respectivamente, completando as 7 que foram previstas para 2017. 
 
Timemania:
Também será realizado amanhã o sorteio do prêmio acumulado de R$ 8,1 milhões da Timemania. Para jogar, o apostador deve marcar 10 dos 80 números do volante, e escolher um time do coração. Ganha prêmio quem acertar 7, 6, 5, 4 ou até mesmo 3 dos sete números sorteados. Se ainda acertar o Time do Coração, recebe um prêmio adicional. A aposta custa R$ 2,00 e pode ser registrada até as 19h nos dias de sorteio em qualquer casa lotérica do país.
  

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